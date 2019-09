Uma colisão entre dois carros, na manhã desta segunda-feira, no IC20, em Almada, fez um ferido.

De acordo com o Correio da Manhã, o acidente ocorreu antes do acesso à Ponte 25 de Abril e está a causar constrangimentos no trânsito.

A vítima, uma mulher, foi transportada para o hospital Garcia de Orta, em Almada.