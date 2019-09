Não reparou e pagou 61 mil euros por cerveja que custava seis euros num hotel

Um cliente de um hotel em Manchester, Inglaterra, pagou mais de 61 mil euros por uma cerveja que custa 6 euros.

O insólito aconteceu a um jornalista australiano que acabou por partilhar a história nas redes sociais.

"Estão a ver esta cerveja? É a cerveja mais cara da história. Paguei 99.983.64 dólares australiano por ela no Hotel Malmaison, em Manchester. A sério", escreveu Peter Lalor numa publicação partilhada no Twitter.

De acordo com o homem, o jovem que o atendeu trabalhava naquele hotel “apenas há seis noites” e enganou-se ao introduzir o valor da bebida. Peter, que estava sem óculos, aceitou o pagamento, que efetuou através de cartão, refere a CNN.

"Porém, alguma coisa me fez perguntar quanto tinha pago pela cerveja. Ela verificou, cobriu a boca, começou a rir-se baixinho e recusou-se a dizer, referindo apenas que tinha havido um erro e que ia resolvê-lo", contou.

Tinham sido cobrados pela cerveja, que custava 9,9 dólares australianos, 99.983.64 dólares australianos, o que equivale a cerca de 61 mil euros.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu