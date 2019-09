Cristina Ferreira em lágrimas com mensagem em direto de Pedro Teixeira

A apresentadora Cristina Ferreira celebra, esta segunda-feira, o seu 42.º aniversário, data que foi assinalada no seu programa na SIC.

O ator Pedro Teixeira, com quem Cristina Ferreira dividiu a apresentação de um programa na TVI, fez uma surpresa à antiga colega, num vídeo transmitido em direto.

"Achavas que fazias anos e que eu não te dava os parabéns, que não aparecia por aqui e não te dizia nada... Era só para te dar um beijo muito grande e dizer que gosto muito de ti. Tenho muitas saudades tuas e o resto digo-te pessoalmente porque daqui a um bocadinho estamos no almocinho", disse Pedro Teixeira no vídeo.

A apresentadora não conteve as lágrimas."Eu tenho muito poucas pessoas na vida e a nível profissional então, fiquei com muito poucas pessoas na vida. O Pedro é mesmo dos meus, dos que me faz bem. Eu adoro o Pedro e não tenho conseguido estar com ele", afirmou.

"Passámos dois anos a comer no chão juntos, a estar juntos o dia inteiro... O Pedro é tão boa pessoa e pediu-me tantas vezes colo, e deu-me tantas vezes colo a mim também, que tê-lo aqui, nem que seja desta forma, hoje, na minha casa, é das coisas mais bonitas", acrescentou.

Mas Cristina Ferreira não elogiou apenas Pedro Teixeira, Cláudio Ramos também teve direito a palavras de carinho e de agradecimento.

"Nós não nos conhecíamos antes de começarmos a trabalhar juntos. Trocávamos mensagens, tínhamos respeito um pelo outro, mas não nos conhecíamos. [...] Talvez nunca te tenha agradecido a segurança e a confiança que me dás de estares aqui todos os dias. Eu fui de férias e tu é que me ficaste com a casa. Isso não se paga. Sei que fazes de coração a tentar nunca, mas nunca, desiludir-me. Não é ganhar as audiência, é nunca desiludir-me. Para quem não se conhecia e começou de um momento para o outro os dois a trabalhar aqui como se fossemos vizinhos há 30 anos, isto só pode acontecer porque já existiu alguma coisa para trás. Tu és mesmo muito importante para mim e quero que saibas isso", sublinhou.

“Eu, nos dias em que tu não estás, não é a mesma coisa. Esta casa existe contigo desde o primeiro dia, e nós nem imaginávamos o que é que ela ia ser", acrescentou.