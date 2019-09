400 operacionais combatem chamas na Azambuja

Um incêndio que deflagrou no concelho de Azambuja, no distrito de Lisboa, está a ser combatido 400 operacionais, um meio aéreo e mais de 100 veículos, de acordo com o site oficial da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 15h16, na localidade de Quebradas. De acordo com uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as chamas não estão a colocar "habitações em risco", no entanto o vento forte está a dificultar o combate ao incêndio, o que justifica o número elevado de operacionais no local.