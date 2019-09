Blaya goza com David Carreira e é arrasada pelos fãs

"Falas tanto mas a única cena de jeito que fazes é abanar o c*, e mesmo assim está complicado", lê-se num dos comentários à publicação da cantora.

A cantora Blaya foi a um programa brasileiro e mostrou-se orgulhosa em não falar com sotaque. Blaya publicou no Instagram um excerto da sua entrevista ao The Noite, e na legenda podia ler-se a seguinte hashtag: #nãopreciseidefalarcomsotaquebrasileiro.

Aliás, a cantora, que nasceu em Fortaleza no Brasil, chegou mesmo a ser questionada sobre a sua pronúncia, ao que respondeu que falava sem sotaque brasileiro, pois era muito pequena quando saiu do país para Portugal. A única exceção é quando canta.

Houve quem não achasse piada à hashtag, que foi interpretada como sendo uma referência à entrevista de David Carreira que se tornou viral devido ao sotaque brasileiro que o cantor usou no mesmo programa em junho.

"Falas tanto mas a única cena de jeito que fazes é abanar o c*, e mesmo assim está complicado", lia-se num dos comentários. "Essa mulher é parva, tem muitos quilómetros para percorrer para chegar aos pés do David, porque de resto não tens onde cair morta", escreveu outro seguidor.

Já David Carreira não reagiu à ‘boca’ de Blaya, pelo menos diretamente. Mas pouco depois, publicou também no Instagram uma fotografia com a seguinte legenda: "FOCO 100%, 7 Álbuns, 150 mil discos vendidos, 250 milhões no YouTube..., Altice Arena 30 de Novembro!.