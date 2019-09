Bebé de 21 meses em estado grave após ataque de cão de família

Uma criança de 21 meses foi internada em estado grave em Narón, na província da Corunha, em Espanha, depois de ser atacada pelo pastor alemão da família.

De acordo com o jornal El Mundo, que cita o Europa Press, o incidente ocorreu este domingo. A menina sofreu graves ferimentos na cara e na cabeça e teve de ser levada de urgência para o Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. No entanto, devido à gravidade do seu estado de saúde, teve de ser transferida para outra unidade hospitalar.

O animal, que estava com a família há vários anos, nunca havia tido uma atitude agressiva. O ataque ocorreu na residência familiar.

O caso foi entregue às autoridades que estão a investigar em que circunstâncias ocorreu o incidente, que deixou os mais próximos da criança em choque.