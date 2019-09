A ex-mulher, de 28 anos, conseguiu escapar e alertar as autoridades.

Um homem de 41 anos foi detido esta quinta-feira, na Guarda, acusado de violência doméstica.

O homem apareceu na casa da ex-mulher, de 28 anos, com "um comportamento bastante agressivo", segundo o comunicado da GNR, e com uma arma branca, o que fez a vítima fugir de casa e alertar as autoridades.

O suspeito já foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima.