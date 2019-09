Menina de cinco anos é agredida à frente de educadores que nada fazem

Dois educadores de uma cresce no Ohio foram detidos esta terça-feira, acusados de negligência infantil, depois de terem sido filmados a assistir a uma situação de bullying a uma criança de cinco anos e nada terem feito.

O caso ocorreu no passado dia 13 de agosto. Emma Dietrich, de 31 anos e Joshua Tennant, de 27 anos estavam sentados numa sala, juntamente com algumas crianças, quando um grupo se reuniu para intimidar uma menina de 5 anos.

As imagens das câmaras de vigilância mostram as crianças “a agarrar, arrastar, puxar, baloiçar e a fazer bullying" à menina, explicaram as autoridades locais através de um comunicado, citado pela ABC News. A criança "parece amedrontada e apenas fecha os olhos ou tapa-os, na tentativa de se colocar em posição fetal", pode-se ler na mesma nota.

EDUCATORS ARRESTED & CHARGED: ​ Today-9/10/19-CPD arrested 31yo Emma Dietrich & 27yo Joshua Tennant from the Worthington Learning Center. 5yo female victim endured extreme bullying by students-caught on camera. Dietrich & Tennant sat & watched. See attached release for more. pic.twitter.com/z4rlJs1yzu

No vídeo, que ainda não foi partilhado pela polícia, a menina tenta fugir mas é arrastada pelo grupo e, mais uma vez, nenhum dos educadores faz nada. A única imagem partilhada até ao momento mostra Joshua Tennant a pegar na menina pelo tornozelo direito, colocando-a ao contrário. Esta foi a primeira e última intervenção por parte do educador e muito tempo depois da agressão ter tido inicio, de acordo com as autoridades.

"Este caso faz parte de uma investigação que está a decorrer. Embora queiramos proteger a identidade desta vítima de cinco anos de idade, temos que mostrar a gravidade do que esta menina aguentou no centro educativo", indicou a polícia de Ohio, nas redes sociais.

Uma responsável pelo centro educativo confessou estar "destroçada" com a situação e garante "tolerância zero" para este tipo de situações.

