Após acidente de viação portuguesa é alvejada com uma caçadeira

Uma portuguesa foi alvejada no dia 10 de setembro, em Toulon, no sul de França. O episódio aconteceu por volta do meio-dia, logo após um acidente que a envolvia a ela e a outro condutor. Ao sair do carro, a vítima deparou-se com um cenário diferente daquele que estava à espera. O homem, com cerca de 30 anos, pegou numa caçadeira e disparou sobre ela, atingindo-a no ombro.

A vítima foi assistida pelos bombeiros locais e por equipas médicas ainda no local, e transportada de urgência para o hospital onde uma semana depois ainda se encontra a recuperar dos ferimentos.

O atirador tentou ainda fugir, mas o seu carro acabou por colidir com um autocarro. Antes de ser capturado pela polícia, o condutor, que tem cadastro por atos de violência, tentou ainda fugir a pé durante algum tempo.