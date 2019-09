Dolly Parton confessa que cão a impediu de acabar com a sua vida

A artista de 73 anos admitiu a situação numa entrevista publicada no livro 'Dolly On Dolly: Interviews and Encounters with Dolly Parton'.

Dolly Parton falou recentemente do seu passado e admitiu já ter pensado em colocar fim à sua vida, mas foi salva pelo seu cão, numa entrevista publicada no livro 'Dolly On Dolly: Interviews and Encounters with Dolly Parton'.

Segundo a cantora de country, esta estava de coração partido e a passar por uma fase menos boa, quando ocorreu a situação. Parton diz que estava com uma arma de fogo na mão, quando o seu cão entrou pelo seu quarto a correr.

"Estava sentada no andar de cima, numa tarde, quando olhei para a gaveta da mesa de cabeceira onde estava a arma que guardo por causa dos ladrões. Olhei para ela durante algum tempo... e quando peguei nela, apenas estava a segurar e a olhar para ela, o meu cão, o Popeye, subiu as escadas a correr. O barulho das suas patas trouxe-me de volta à realidade. De repente, congelei. Larguei a arma. Depois rezei", confessou a cantora, assumindo que o aparecimento do cão foi um sinal divino.