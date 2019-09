Colegas decidem oferecer roupa a jovem que sofria de bullying por usar todos os dias a mesma | VÍDEO

Dois alunos de um liceu, no estado norte-americano do Tennessee, decidiram oferecer peças de roupa sua a um jovem que sofria de bullying por parte de outros colegas, por usar constantemente a mesma roupa.

"Fizemo-lo por amor e não por fama", escreveram os estudantes na legenda do vídeo do momento em que entregaram a roupa ao jovem. O vídeo já conta com quase 250 mil visualizações no Facebook.

Michael Todd explicou, em entrevista à NBC, que vive com dificuldades económicas, daí ter que usar sempre a mesma roupa. "Não tenho muita roupa em casa. A minha mãe não pode comprar roupa para mim, porque estou a crescer muito rápido", indicou o aluno.

O jovem mostrou-se muito feliz com os presentes, que apelidou de "incríveis", inclusive por serem os primeiros que algum dia recebeu. Este foi "o melhor dia de toda a minha vida, basicamente", confessou Michael Todd.