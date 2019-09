Quase 3 mil peluches "choveram" em Roterdão este domingo

Aos 12 minutos do jogo que este domingo levou a equipa do Den Haag, da cidade de Haia, a dirigir-se ao estádio do Feyenoord, em Roterdão, o jogo foi interrompido por peluches lançados da bancada onde os adeptos do Den Haag estavam.

O lançamento dos bonecos não foi ao acaso, já que os cerca de três mil peluches foram lançados para a zona do estádio onde estavam crianças de um hospital pediátrico de Roterdão.

Os adeptos pretendiam com este lançamento chamar a atenção para as crianças hospitalizadas na Holanda.

O movimento que interrompeu o jogo foi aplaudido por todo o estádio de Kuip e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais.

Fans of Dutch team ADO Den Haag showered children from a local hospital with cuddly toys during their match with Feyenoord 💚 pic.twitter.com/ew0gjE7iZ1 — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2019