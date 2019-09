Isabel II abriu bar no Palácio de Buckingham mas viu-se obrigada a fechá-lo

A verdade é que não é comum encontrar um membro de uma família real a beber um copo num bar na cidade. Mas isso não quer dizer que os membros reais não tenham oportunidade para o fazer. Para combater isso e poder proporcionar à família e pessoas que trabalham no Palácio de Buckingham um momento de lazer, a Rainha Isabel II decidiu criar um espaço dentro da sua residência oficial para esse mesmo efeito. No entanto, a atitude dos seus funcionários acabou por obrigar a rainha a fechar o ‘bar real’.

De acordo com o documentário 'Secrets of The Royal Palaces', do Channel 5, a monarca foi obrigada a fechar o espaço porque os seus empregados ficavam embriagados. Dickie Arbiter, antigo assessor de imprensa da rainha, disse que a decisão da Rainha se deveu aos empregados beberem tanto que a situação ficava fora de controlo e acabava por afetar os trabalhos na residêncial real.