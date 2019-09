Nicolas Cage surge quase irreconhecível em estreia de filme

Mais parecia uma cena do filme A Outra Face.

O ator Nicolas Cage esteve perto de passar despercebido na estreia do seu novo filme, 'Running with the Devil'.

O protagonista de A Outra Face escolheu um look completamente diferente do habitual para o evento. Nicholas Cage apareceu de chapéu de cowboy, t-shirt dos Doors e casaco de ganga, além de uma farta barba.

Estava quase irreconhecível, até porque a aba do chapéu tapava-lhe parte da cara. O ator marcou presença na estreia do seu filme, acompanhado pelo filho de 28 anos. Talvez por isso tenha adotado um estilo mais rebelde.