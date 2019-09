Jovem autista e cego vence 'America's Got Talent'

Um jovem de 22 anos, cego e autista, venceu a mais recente edição do programa 'America's Got Talent'. No último programa, Kodi Lee interpretou 'Lost Without You', de Freya Ridings, e 'You Are The Reason', de Calum Scott, num dueto com Leona Lewis e o público acabou por ficar rendido à sua atuação.

Antes de Terry Crews ter anunciado o vencedor, pode-se ouvir o público gritar o nome de Kodi. Quando foi anunciado que o jovem tinha ganho o programa, este não conseguiu conter a emoção e saltou de alegria.

Kodi irá receber agora um milhão de dólares pela sua prestação no programa. Desde inicio que o jovem se tinha destacado dos demais, tendo recebido uma passagem direta para as galas ao vivo.