Há um vídeo de Archie a tornar-se viral e tudo porque ninguém aguenta a "fofura" do bebé

Meghan Markle e o príncipe Harry encontraram-se, esta quarta-feira, durante a sua digressão por África, com o arcebispo Desmond Tutu, da Igreja Angelicana.

Antes do encontro foram captadas imagens do pequeno Archie que se estão a tornar virais nas redes sociais, tudo porque o filho dos duques de Sussex surge bem-disposto e a sorrir.

Os utilizadores parecem mesmo rendidos ao mais recente membro da família real, admitindo que não “aguentam a fofura” do bebé.

Recorde-se que Archie nasceu no passado mês de maio.

In this next life, the one after I was slayed by Archie’s cuteness, I would like to mention how beautiful and perfectly happy the whole family looks...... Or I might just die of Archie cuteness overload again. #RoyalVisitSouthAfrica #SussexRoyalTour #Archie pic.twitter.com/Z8kk6DcU35