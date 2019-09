Letizia abandonou a profissão de jornalista para se casar com Felipe.

A rainha Letizia voltou a ser jornalista por um dia, depois de inaugurar um dos cursos do instituto Caceriaño Via Dalmacia, em Torrejoncillo.

De acordo com o El País, a mulher de Felipe VI juntou-se aos alunos no estúdio da Rádio Alfares, Plataforma da Rádio Educativa da Extremadura e falou com os mesmos sobre os trabalhos que estes desenvolvem e os programas que fazem na rádio escolar.

Além do interesse demonstrado, a rainha de Espanha sugeriu ainda que os estudantes criassem um programa sobre cinema.

Recorde-se que Letizia abandonou a profissão de jornalista para se casar com Felipe há 16 anos.

Felipe, na altura com o título de príncipe das Astúrias, quebrou barreiras ao escolher para sua esposa uma mulher divorciada, jornalista e plebeia.

Depois de no dia 2 de junho de 2014, o Rei Juan Carlos entregar a sua carta de abdicação, e da mesma ser aprovada posteriormente pelas Cortes Gerais, Felipe foi proclamado Rei de Espanha a 19 de junho de 2014. Letizia foi a primeira mulher do povo que se tornou princesa e depois rainha.

O casal tem atualmente duas filhas, Leonor, de 13 anos, e Sofia, de 12 anos.