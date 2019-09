Bebé Matilde já teve alta | VÍDEO

A bebé Matilde teve alta esta quinta-feira, depois de ter sido submetida a duas cirurgias em apenas uma semana. Segundo os pais, o perímetro cefálico da menina diminuiu para 43 centímetros e o seu estado de saúde melhorou significativamente.

A publicação feita no Facebook pelos pais da bebé indica que a menina tem conseguido descansar. "Estão todos muito satisfeitos com a minha evolução”, pode-se ler na publicação. "As análises estão ótimas, reduziu os corticoides e o meu desenvolvimento está muito bom".

A criança, que sofre de atrofia muscular espinhal do tipo 1, mostrou melhorias tanto ao nível da neuropediatria como da pneumologia, terapia da fala, fisiatria e ainda na recuperação da cirurgia. "Estou muito melhor e a recuperar bem, sem sinais de infeção”. A nota termina com um agradecimento a todos os que têm apoiado a menina e seguido o seu estado de saúde.