Rio Ave vence Sporting e adeptos pedem a demissão de Varandas

O jogo foi marcado por uma forte contestação por parte dos adeptos leoninos que gritaram em vários momentos do jogo "Varandas pede a demisssão"

O Sporting perdeu na primeira fase de grupos da Taça da Liga, em casa, contra o Rio Ave. Leonel Ponte irá abandonar o comando da equipa leonina com três derrotas e um empate, nos últimos quatro jogos.

Apesar da primeira parte da partida ter terminado com um empate, o Rio Ave acabou por ganhar a partida, com um golo de vantagem sob os leões. Aos 32 minutos, depois de Wendel ter perdido a bola, Ronan conseguiu fazer o primeiro golo dos vilacondenses. Mas a vantagem do Rio Ave durou apenas dois minutos. Aos 35 minutos Bruno Fernandes goleou e igualou o resultado.

Apesar das tentativas do Sporting em voltar a marcar golo e ficar em vantagem sob o Rio Ave, durante os primeiros minutos da segunda parte - Jesé e Bruno Fernandes foram os grandes protagonistas das tentativas de alcançar a baliza - aos 82 minutos, Luís Maximiano conseguiu marcar pelos vilacondenses.

O jogo foi marcado por uma forte contestação por parte dos adeptos leoninos que gritaram em vários momentos do jogo "Varandas pede a demisssão", o presidente do clube. Vários membros das claques decidiram inclusive abanadonar o jogo durante a segunda parte.