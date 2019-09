Bárbara Guimarães volta a pisar o palco dos Globos de Ouro

Bárbara Guimarães foi homenageada, este domingo, durante a XXIV Gala Globos de Ouro. A apresentadora da SIC, que durante muitos anos foi a cara e voz da cerimónia, surgiu no palco a meia-luz.

Ao mesmo tempo que os convidados assistiam a um espetáculo de luzes no palco, Bento Rodrigues enchia o Coliseu dos Recreios de elogios. “Quando nos entregamos, a magia acontece. Há pessoas na escuridão que revelam a sua luz. Senhoras e senhores: Bárbara Guimarães”, disse o jornalista, antes de o coliseu se levantar e receber a apresentadora com uma grande salva de palmas.

Visivelmente emocionada, Bárbara Guimarães saiu “da escuridão” com o seu vestido branco, e disse estar feliz por estar de volta aos Globos de Ouro. Nunca referindo o cancro contra o qual está a lutar, a apresentadora de 46 anos disse “continuar forte” enquanto tenta vencer “este duelo como tantas mulheres”. “Não é fácil. Não é mesmo!”, acrescentou.

Depois de esclarecer que não tem medo de desafios, a apresentadora deixou bem claro que não é por estar doente que não calçou os saltos altos e não se vestiu como gosta. “Bem que o meu médico me avisou que, se calhar o meu coração não está assim tão forte para aguentar tantas emoções”, disse, no final do discurso que se fez a acompanhar pela emoção.