Jovens salvam cão com coleira de choques durante caminhada em Vieira do Minho

Amigos faziam caminhada quando deram conta do sofrimento do animal.

Um grupo de jovens resgatou, no último domingo, um cão de uma trela de choques elétricos, em Soutelo, Vieira do Minho.

Segundo a Vieira do Minho TV, o resgate aconteceu quando três jovens faziam uma caminhada. Os amigos contam que se depararam com o animal depois de ouvirem latidos de sofrimento. O cão estava com um açaime, que o impedia de beber e comer, e tinha a trela de choques elétricos.

Os jovens retiraram o açaime e a coleira, utilizada por caçadores para treinar os canídeos no monte, ao animal e alimentaram-no.

No entanto, o cão acabou depois por fugir.