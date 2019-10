Ala pediátrica do hospital São João no Porto começa a ser construída esta terça-feira

Começa esta terça-feira a construção da ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto. A obra deverá estar concluída nos próximos 18 meses, e a instituição reconhece o momento como “crucial no percurso do Centro Hospitalar Universitário de São João que dará uma resposta de qualidade às crianças e jovens na região Norte”.

As 98 camas que a unidade vai disponibilizar vão estar distribuídas por sete pisos, dois dos quais subterrâneos. Situada no edifício principal, vai acolher as especialidades de medicina intensiva, neonatologia, oncologia, cardiologia e cirurgia pediátrica. A primeira unidade de queimados pediátricos da zona norte vai também situar-se neste espaço.

Há 10 anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, e desde então que os internamentos pediátricos são feitos em contentores preparados. No início de julho, o CHUSJ anunciou o fim do internamento de crianças nessas condições. O orçamento para a construção da obra é de 25 milhões.