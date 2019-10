Ricciardi está a preparar recandidatura à presidência do Sporting

José Maria Ricciardi formou um grupo de trabalho para se recandidatar à presidência do Sporting.

"José Maria Ricciardi está muito preocupado com o que está a acontecer ao Sporting, pelo que criou um núcleo duro de cinco pessoas, que nada tem a ver com a antiga lista, de forma a montar tudo para avançar quando os sócios entenderem que esta direção deve ser destituída", disse fonte do grupo de trabalho, que não quis ser identificada, citada pela agência Lusa.

Esta equipa será “nova, profissional e com experiência" na gestão desportiva. Embora ainda não tenha sido revelados nomes, a mesma fonte adianta que José Eduardo, que acompanhou Ricciardi nas últimas eleições, não fará parte da mesma.

Também a página de Facebook ‘Erguer o Sporting’ voltou esta terça-feira a ser reativada.

"Todos juntos vamos erguer o Sporting Clube de Portugal. Força Sporting! Um forte abraço, José Maria", lê-se numa publicação partilhada na mesma página.

Recorde-se que Ricciardi ficou em terceiro lugar nas eleições que deixaram Frederico Varandas à frente do clube de Alvalade.