Miguel Correia e Pedro Alves apostam no Rali Vidreiro

A dupla Miguel Correia e Pedro Alves aposta no Rali Vidreiro Centro de Portugal, que se disputará sexta-feira e sábado, na região da Marinha Grande, num total de oito provas especiais de classificação.

Miguel Correia e Pedro Alves já vão contar com um Skoda Fabia R5 para o Rali Vidreiro, progredindo na difícil e espinhosa caminhada por terra e asfalto, no Continente, como nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, onde está o seu principal patrocinador, o grupo empresarial internacional Socicorreia, liderado por Custódio Correia.

Depois do Fiesta R5, o jovem piloto bracarense, Miguel Correia, está encantado com o novo carro, assim como o seu navegador, Pedro Alves, sempre juntos a provarem que em equipa que ganha não se mexe e auspiciando-se uma grande carreira para Miguel Correia.

“São notórias as diferenças agora do Skoda”, afirmou Miguel Correia, explicando “que é mais fácil de conduzir, existindo excelentes referências para melhor, em tudo, apesar de ser necessário fazer mais quilómetros com o novo carro”, ainda segundo um dos pilotos mais promissores do automobilismo nacional, que é assistido pela equipa técnica da ARC Sport, de Augusto Ramiro, sediada em Aguiar da Beira.

“O ano passado fiz este rali com o Clio R3, uma prova exigente, com vários tipos de piso, que o torna bastante traiçoeiro”, salientou Miguel Correia, revelando que as prioridades da dupla serão “ter muita atenção aos troços noturnos e também esperar que não chova”.

Miguel Correia é filho de Manuel Correia, bicampeão nacional de montanha, atleta que venceu tudo o que havia para ganhar naquela especialidade e agora está a dar os primeiros passos, no campeonato de todo-o-terreno, depois de ter competido também nos ralis, com Isabel Pinto, constituindo um casal inseparável.