Assaltam carro e levam mochila cheia de cobras: “Conseguem imaginar qual foi a reação dos ladrões?"

Brian Gundy, um norte-americano de 67 anos, viu uma das suas mochilas ser roubada quando se ausentou do carro num parque de estacionamento em San José, na Califórnia. Este poderia ser um assalto dito ‘comum’, não fosse o que estava no interior da mochila.

Em declarações ao Mercury News, o homem revelou que tinha na mochila quatro cobras e um lagarto.

“Conseguem imaginar qual foi a reação deles quando abriram a mochila e viram aquilo?”, disse Gundy, que é criador de répteis.

O homem, que além de criar e vender os animais, faz várias apresentações com os mesmos, revelou que na mochila estavam as cobras Piper, Shorty, Whitney, Bob e o lagarto Stretch.



Através do Youtube, o norte-americano fez um vídeo onde dá informações sobre os seus répteis, que têm um valor de 5 mil dólares, cerca de 4551 euros.



“É realmente triste. A minha preocupação também é com a segurança dos animais - eles não têm ideia de como cuidar de répteis", disse o homem, que já explicou que não quer apresentar queixa.

Gundy procura agora informações sobre o paradeiro dos répteis.