Condutor atropelou menor em Braga e fugiu

Uma jovem foi esta terça-feira atropelada no centro de Braga, perto da Escola Secundária Carlos Amarante. Após o acidente, o condutor fugiu do local.

De acordo com o Diário do Minho, a menor foi assistida pelos colegas da escola e só depois pelo INEM. O pai da jovem assegurou que não registo de ferimentos graves mas a menor terá que utilizar canadianas durante 15 dias. "Obrigada pelas mensagens de apoio" escreveu o pai da menor no Facebook.

Até ao momento, não há conhecimento de quem seja o condutor. "Peço se alguém presenciou ou tem mais informações que me contacte. Não temos a matrícula, mas já apresentamos queixa à PSP", concluiu o pai da jovem.