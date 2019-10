Associação 25 de Abril indignada com declarações sobre Freitas do Amaral

A Associação 25 de Abril emitiu esta quarta-feira um comunicado onde se mostra indignada com as declarações feitas sobre Freitas do Amaral, um dos fundadores do CDS, que faleceu a semana passada, incluindo a nota partilhada pela presidência da República.

Segundo a nota, assinada por Vasco Lourenço, o facto de se terem referido a Freitas do Amaral como "o último dos quatro pais da democracia" é errado visto, na visão da associação, os verdadeiros pais da democracia são os Capitães de Abril.