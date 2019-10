Mulher coloca sete cachorros num saco e deita-os num contentor em Lamego

Uma mulher deitou no lixo um saco com sete cachorros vivos, em Lamego. Os animais ficaram dois dias num contentor na via pública, até serem encontrados por um cidadão, na última quinta-feira.

A GNR ao investigar o caso conseguiu encontrar a autora do crime. A mulher de 55 anos tinha na sua casa uma outra cria, o que permitiu fazer a ligação aos outros animais. Esta foi constituída arguida e acusada de crime de maus-tratos a animais de companhia.

A progenitora, que também se encontrava na casa da mulher e todas as suas crias encontram-se no canil de Tarouca.