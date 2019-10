Universidade cria curso para quem quer aprender a ser um influenciador

A universidade italiana eCampus lançou um curso de três anos para quem quer aprender a ser influenciador nas redes sociais.

De acordo com o estabelecimento de ensino – que só funciona online e é promovido por Cristiano Ronaldo – o curso irá ensinar a aplicar as técnicas necessárias para potenciar contas nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter e o Instagram.

"Nello studio, come nello sport, per vincere ci vogliono determinazione, impegno, preparazione". @Cristiano Ronaldo è protagonista della nuova campagna pubblicitaria di #eCampus, l'unica università online con tutor anche in presenza. #eCampusCR7 pic.twitter.com/ZHNLst8cZj