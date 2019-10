Chuva forte e persistente deixa três distritos sob aviso laranja

Três distritos de Portugal Continental vão ficar sob aviso laranja a partir das 18h00 desta quarta-feira devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte e persistente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 18h00 de hoje e as 03h00 desta quinta-feira, hora em que o aviso em vigor passa para amarelo até às 09h00 do mesmo dia.

Também Viseu, Vila Real, Aveiro e Coimbra estão sob aviso amarelo devido à chuva entre as 15h00 desta quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira.

Recorde-se que o IPMA havia previsto, para esta quarta-feira, precipitação nas regiões Norte e Centro, mais intensa e persistente no Minho e Douro Litoral a partir da tarde. Vento forte nas terras altas do Norte e Centro.