Bebé nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio em Setúbal. Médico nunca se apercebeu

Um médico que acompanhou uma grávida cujo bebé nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio têm quatro processos em instrução na Ordem, segundo declarações de uma fonte oficial da instituição à agência Lusa. O especialista já tinha sido acusado, em 2011, de um caso com contornos semelhantes mas que acabou por ser arquivado

O caso ocorreu no passado dia 7, no Hospital de São Bernardo, avançou o Correio da Manhã. A mãe do recém-nascido realizou diversas ecografias durante a gravidez, numa clínica privada, em Setúbal, sempre com o mesmo obstetra, Artur Carvalho. Nunca foi reportada qualquer malformação do feto aos pais.

Num exame feito noutra clínica, uma ecografia 5D, os pais foram avisados para a possibilidade de haver malformações e decidiram questionar o obstetra que acompanhava a gravidez sobre a situação. O médico garantiu-lhes que estava tudo bem, de acordo com a madrinha de Rodrigo.

Apesar de os especialistas terem dado apenas horas de vida ao bebé, Rodrigo completa esta quinta-feira 10 dias. Os pais apresentaram queixa contra o médico no Ministério Público e o Hospital São Bernardo também abriu um inquérito para investigar o caso.

Artur Carvalho trabalha no Hospital São Bernardo, em Setúbal, e numa clínica privada que fica junto à unidade hospitalar.