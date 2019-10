EUA. Partido Republicano prepara-se para impeachment no final do ano

O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, anunciou que deu instruções aos seus senadores para estarem preparados para o julgamento de impugnação de Donald Trump até ao final do ano.

Muitos já dão como certo que Trump será terceiro Presidente dos Estados Unidos a ser impugnado na Câmara de Representantes. Daí McConnell estar já a preparar uma estratégia para enfrentar o julgamento no Senado. Segundo o Washington Post, esta quarta-feira McConnel deu instruções à porta fechada aos republicanos, apresentando um power point, sobre como defender o chefe da Casa Branca. McConnell terá dito que o Senado deverá reunir-se seis dias por semana.

“Há uma expetativa, planeada, de que isso [julgamento para a impugnação] aconteça entre o dia de Ação de Graças e o Natal - o que seria maravilhoso, porque não há qualquer prazo no mundo, como própria pausa, que motive mais os senadores”, afirmou o senador Kevin Cramer, após a reunião.

Existem várias comissões permanentes na Câmara dos Representantes a analisar documentos e a ouvir testemunhas para avançar com uma acusação para o processo de impugnação a Trump.

Os republicanos não acreditam que o telefonema de Trump para o seu homólgo ucraniano, em que o primeiro alegadamente pressionou o segundo para investigar Joe Biden, possível rival nas eleições de 2020, e o seu filho, Hunter, constitua uma ofensa passível de justificar a destituição.

Quando os jornalistas perguntaram a McConnel, esta quarta-feira, se as ações de Trump tinham sido apropriadas, o líder republicano do Senado acusou os democratas de quererem avançar com a impugnação desde que Trump foi eleito: “Houve uma capa do Washington Post, acredito que um dia antes de ele ser eleito, segundo a qual o impeachment estava em andamento”.