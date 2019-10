Lady Gaga 'atira-se' para colo de fã e cai durante concerto | VÍDEO

Lady Gaga caiu do palco, num concerto, esta quinta-feira, depois de ter saltado para o colo de um fã.

A cantora convidou um dos fãs, que assistia ao espetáculo, em Las Vegas, a subir ao palco durante uma música. Depois de dançarem, Lady Gaga decidiu saltar para o colo do parceiro de dança, que acabou por perder o equilíbrio.

Os dois acabaram por cair do palco, mas, rapidamente, a cantora levantou-se e continuou o concerto, mas não sem antes brincar com a situação.

"É incrível. Gostámos tanto um do outro que caímos do palco. Caímos nos braços um do outro. Somos como Jack e Rose, do Titanic", disse a cantora

O momento foi registado pelas pessoas que assistiam ao concerto e depois partilhado nas redes sociais.