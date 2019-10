Organização antirracista sai à rua em defesa de Joacine Katar Moreira

A organização 'Resistimos' acredita que a deputada tem sido alvo de 'perseguições racistas' causadas pela 'entrada da extrema-direita no parlamento'.

A organização ‘Resistimos’ marcou uma manifestação antirracista e de solidariedade com Joacine Katar Moreira, em frente à Assembleia da República.

O grupo esclarece que decidiu organizar a manifestação devido ‘aos ataques e perseguições racistas remetidas à recém-eleita deputada’, que estão, segundo o ‘Resistimos’, relacionados com ‘a entrada da extrema-direita no parlamento’.

A organização lamenta assim entrada de André Ventura, líder do Chega, no parlamento. “A perseguição feita à Joacine e a eleição do Ventura é um ataque a todas nós, LGBTs, mulheres, negras, imigrantes, ciganas e precárias e devemos desde já organizar mobilizações para nos defendermos dos retrocessos que podem estar ao virar da esquina”, acrescenta, em comunicado.

Outras 16 organizações subscreveram o texto de apelo ao protesto, marcado para as 18h30.

A organização alerta para a necessidade de as ‘organizações de esquerda, antirracistas, feministas e LGBTs’ se colocarem ‘à frente desta contestação’, sublinhando ainda que existem contradições ‘evidentes’ no Parlamento e que os próximos anos serão ‘cruciais’.