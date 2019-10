Jane Fonda ‘promete’ ser detida todas as semanas durante quatro meses

Jane Fonda, de 81 anos, foi detida duas vezes no espaço de uma semana, durante protestos por maior empenho do Governo norte-americano na questão das alterações climáticas.

Mas a atriz promete não ficar por aqui e já disse que não vai arredar pé das escadas do Congresso em Washington, enquanto estiver na capital norte-americana.

"Vou estar no Capitólio todas as sextas, faça chuva ou sol, inspirada pelo incrível movimento que a nossa juventude gerou", afirmou Jane Fonda em entrevista ao Washington Post. “Já não posso ficar quieta e deixar que os nossos governantes ignorem - e pior que isso, deem poder - às indústrias que estão a lucrar com a destruição do nosso planeta. Não podemos continuar a tolerar isto", acrescentou.

Sublinhe-se que a atriz vai estar naquela cidade durante as próximas 14 semanas, para as gravações da série Grace & Frankie.