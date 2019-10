Liga dos Campeões. City, Tottenham e PSG goleiam

A Liga dos Campeões regressou esta terça-feira em grande força. Nos jogos de hoje assistiram-se a três goleadas na terceira ronda da fase de grupos.

No primeiro agrupamento, A, o PSG atropelou o Club Brugge ao vencer por 5-0. Na Bélgica, Icardi bisou (7' e 63') para os parisienses e Mbappé, lançado aos 52 minutos, ainda teve tempo para... fazer um hat-trick (61', 79' e 83').

Também o grupo B viu o Tottenham receber e vencer o Estrela Vermelha por 5-0. Os spurs venceram com um bis de Harry Kane e Son Heung-min além do golo de Érik Lamela.

Ainda em Inglaterra, mas no grupo C, o Manchester City venceu o Atalanta por 5-1. No Etihad, os italianos até chegaram primeiro à vantagem, por Ruslan Malinovskiy (28'), de grande penalidade, mas, na segunda parte, um bis de Aguero e um hat-trick de Sterling deram a vitória à equipa de Pep Guardiola.

Contas feitas, PSG e City lideram os respetivos grupos, com 9 pontos; enquanto o Tottenham segue no 2.º lugar do Grupo B, com quatro, atrás do Bayern de Munique, que esta noite venceu por 3-2 o Olympiacos de Pedro Martins.