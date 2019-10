Jovem suspeito de assaltar pastelaria da mãe acusa-a de violência doméstica

O jovem de 16 anos, acusado de assaltar a pastelaria da mãe, em Odivelas, entregou-se, esta terça-feira, às autoridades e apresentou uma queixa de violência doméstica contra Vanda Lopes, acusando a mãe de lhe ter atirado com uma cadeira.

Recorde-se que depois do assalto, Vanda Lopes consultou as câmaras de videovigilância e acusou o filho, Francisco, a namorada, Bruna, e outro indivíduo até à data não identificado, de terem assaltado a pastelaria. O filho negou sempre o envolvimento no assalto ao espaço.

Francisco foi libertado pelas autoridades e está a residir na casa do pai da namorada. A mãe do menor já mostrou o seu descontentamento com a queixa apresentada pelo filho e com o facto de este ter escolhido não regressar a casa.