Jovem de 22 anos acusado de violência doméstica contra a mãe e irmão

Um jovem de 22 anos foi acusado de crime violência doméstica agravado contra a mãe e o irmão. Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) o arguido residia com a mãe, que sofre de vários problemas de saúde, e com um irmão de 19 anos de idade.

"Desde há cerca de três anos que o arguido tem infligido maus-tratos psicológicos à ofendida e ao irmão”, refere a PGDL em comunicado. Devido ao comportamento do jovem, a mãe e o irmão têm "medo” de estar na sua própria casa, segundo a mesma fonte.

O jovem foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira e foram aplicadas medidas de coação, onde este foi proibido de "contactar, por qualquer meio, com a ofendida, sua mãe, e com o irmão" e proibido de "permanecer na residência e no local de trabalho da ofendida e nas proximidades destes". O tribunal decidiu ainda que o arguido não se pode aproximar da escola do irmão "por se julgar verificado, em concreto, os perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito”, acrescenta a PGDL.