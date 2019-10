A discussão, nas redes sociais, entre Sara Sampaio e a atriz Jameela Jamil foi tema de conversa no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Em causa estava o facto de Jameela ter falado sobre as modelos que passam fome ou que consomem droga com o objetivo de permanecerem magras e de a modelo portuguesa não ter gostado das declarações da atriz.

Ao defender que Sara Sampaio não devia ter entrado na discussão, e ao exemplificar que as manequins consomem inúmeras substâncias, além de cocaína, para emagrecer, Joana Latino acabou por fazer uma declaração polémica.

“Não estão a dizer que elas são ‘cocaínadas’. Estão a falar de outras coisas também que é as drogas, do conjunto enormíssimo de substâncias que alegadamente as manequins de passerelle consomem, para estarem magras”, defendeu a jornalista.

"'Cocaínados' há para aí aos pontapés, basta andarmos aí pelos corredores da SIC. Não vamos nós ser hipócritas", declarou.