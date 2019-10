Wendel despromovido aos sub-23 do Sporting como castigo por ter infringido regulamento

O jogador Wendel foi despromovido temporariamente à equipa de Sub-23 do Sporting por ter infringido o regulamento disciplinar do clube.

"Confirmamos que o Wendel infrigiu o regulamento disciplinar do Sporting. A equipa técnica em consonância com a estrutura do futebol decidiu aplicar uma sanção adequada à quebra desse regulamento que passa por uma multa e despromoção temporária à equipa de Sub-23", afirmou fonte do clube ao jornal Record.

A infração terá ocorrido na noite de sexta para sábado, sendo que o desportivo A Bola avança que o incumprimento do regulamento se refere ao facto de o jogador brasileiro dos leões ter sido ‘apanhado’ à espera de mesa para jantar num conhecido restaurante em Lisboa, quando o recolher obrigatório é às 23 horas.

Sublinhe-se que Wendel também acabou por ficar fora da partida frente ao Vitória de Guimarães.

Aliás na conferência de imprensa, questionado sobre a ausência do jogador, o treinado Jorge Silas deixou um recado: “O Wendel é um jogador que tem um potencial enorme, acreditamos muito no Wendel, mas tem de perceber onde está. Há valores coletivos que se sobrepõem aos individuais. Vai ter de refletir sobre as ações dele, de repensar. Qual o motivo? Não foi físico, não foi técnico”, disse Silas.

O Record escreve ainda que o balneário recebeu bem a notícia da despromoção de Wendel, decidida pela estrutura leonina, por ter consciência dos níveis de exigência de um clube daquela dimensão.

Esta não é a primeira vez que Wendel tem destaque na imprensa, em maio passado o jogador foi detido pela GNR, depois de ter sido apanhado ao volante sem carta de condução, tendo na altura sido também alvo de castigo pelo Sporting.