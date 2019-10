Homem ganha 180 mil euros em raspadinha no mesmo dia em que termina quimioterapia

Um homem norte-americano ganhou 180 mil euros numa raspadinha no dia em que concluiu os tratamentos de quimioterapia, no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Ronnie Foster decidiu parar no caminho para o hospital para comprar raspadinhas. Depois de ter comprado uma raspadinha de um euro e de lhe terem saído cinco euros, o homem decidiu tentar a sua sorte e comprou duas raspadinhas de cinco euros. A segunda acabou por lhe fazer o dia: Ronnie Foster ganhou180 mil euros.

"Vi todos aqueles zeros e congelei", disse Foster, segundo um comunicado de imprensa da Lotaria da Carolina do Norte. "Eu não acreditei até chegar ao pé do funcionário do balcão para digitalizar o bilhete. Quando apareceu: 'Deve dirigir-se para a sede da lotaria', comecei a tremer. Não estava a acreditar", declarou à CBS.

Foster foi diagnosticado com cancro do cólon, em janeiro, e foi submetido a uma cirurgia em fevereiro. Desde abril que teve de realizar sessões de quimioterapia."Eu já estava feliz porque era o último dia de tratamento", disse Foster. "Vencer isto tornou este num dia de sorte", acrescentou. Depois da dedução de taxas, o homem levou 130 mil euros para casa.