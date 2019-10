Luta entre familiares no Carregal do Sal acaba com mulher internada em estado grave no hospital

O homem desferiu vários golpes na cabeça da prima, com um-pé-de-cabra.

Uma mulher de 63 anos foi atingida com golpes de pé-de-cabra por um primo, de 28 anos, no Carregal do Sal, na passada quarta-feira. Os familiares entraram numa luta física devido à cedência de um caminho. O homem já foi detido pela Polícia Judiciária.

O desentendimento entre os dois já dura há alguns anos e os familiares já chegaram mesmo a ir a tribunal. Durante a última discussão, o homem decidiu ir buscar um pé-de-cabra e atingir a vítima com vários golpes na cabeça.

O alerta foi dado por uma vizinha que chamou os serviços de urgência. A mulher teve de ser transportada para o hospital de Viseu e encontra-se internada em estado grave.

O agressor está a aguardar julgamento em prisão preventiva.