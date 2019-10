No último fim de semana, a PSP deteve sete suspeitos – quatro homens e três mulheres com idades entre os 18 e os 67 anos – da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

As detenções anunciadas ontem surgiram na sequência de uma operação de investigação criminal que “visava desmantelar o tráfico de estupefacientes que ocorria no Adamastor” – miradouro que fica no centro da capital.