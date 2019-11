Detidos mais oito suspeitos de envolvimento na morte das 39 pessoas no camião

No total, a polícia do Vietname já deteve dez pessoas, suspeitas de terem ligações ao camião onde foram encontrados mortos 39 migrantes daquele país asiático.

Na semana passada, a polícia vietnamita já tinha acusado dois homens de homicídio e este domingo foram levadas sob custódia policial outras oito, segundo a imprensa internacional.

"Com base nas informações que recolhemos dos nos suspeitos, lançámos uma intensa investigação para erradicar estas teias que levam as pessoas ilegalmente até à Grã Bretanha", afirmou o chefe da polícia da província de Nghe An, Nguyen Huu Cau.

Recorde-se que no passado dia 23 de outubro foram encontrados os corpos de 38 adultos e de um adolescente no interior de um camião nos arredores de Londres. As vítimas, oriundas do Vietname, terão morrido sufocadas e congeladas.

O motorista foi detido logo no momento por suspeita de homicídio e, pouco depois, outras quatro pessoas também foram levadas pela polícia britânica, por alegado envolvimento no caso.