A reação de Son após a lesão de André Gomes que comoveu os adeptos

Este domingo, durante o jogo entre Everton e Tottenhamm, André Gomes sofreu uma lesão cujas imagens correram mundo. O internacional português sofreu uma fratura no pé direito, depois de ser derrubado por Son.

Depois de ver o estado do internacional português, e após ser expulso, o jogador sul-coreano mostrou-se desesperado e acabou mesmo por deixar o relvado em lágrimas.

No Twitter, as imagens da reação do jogador do Tottenhamm ao ver a lesão do português multiplicaram-se, bem como as mensagens de apoio.

“Tu não te podes odiar Son. Um dos jogadores mais emocionais e arrependidos do mundo”, escreveu um utilizador.

“Receber o vermelho e sair de campo é apenas uma bênção disfarçada para Son. Dada a sua reação à lesão de André Gomes, seria muito difícil para ele continuar a jogar”, lê-se noutra publicação.

“Espero que não culpem Son pela lesão de André Gomes”, escreveu outro adepto.

Recorde-se que o Everton confirmou que André Gomes será submetido a uma cirurgia esta segunda-feira.

You can't hate Son, one of the most emotional and remorseful players in the world #AndreGomes #Everton #GetWellSoonGomes pic.twitter.com/bpX9ZwPTWs

It's just a blessing in disguise for Son to receive the red and walk off the pitch. Given his reaction to the freak #AndreGomes injury, which looks like a broken leg, it would be very hard for him to continue anyway. Prayers for Andre Gomes#EVETOT #PremierLeague pic.twitter.com/KY1glwlruG