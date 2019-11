Foi há mais de um ano que Demi Lovato sofreu uma overdose. A cantora tem-se mostrado ativa nas redes sociais, mas não dava uma entrevista desde o incidente que sofreu no ano passado.

Este fim de semana, em entrevista no evento Teen Vogue Summit, em Los Angeles, Demi Lovato quebrou o silêncio sobre o que passou, mas falou ainda de outras questões, como as inseguranças que sente com o seu corpo.

"O que vejo no espelho é alguém que venceu. Já passei por muita coisa e vejo uma lutadora. Vejo uma lutadora, alguém que vai continuar a lutar, independentemente do que possa surgiu no caminho", disse a artista, de 27 anos, realçando ainda que o último ano foi de introspeção.

A cantora lidou com distúrbios alimentares durante vários anos e admite que nem sempre se sentiu segura com o seu corpo. "Para ser sincera, não me sinto sempre positiva em relação ao meu corpo. Às vezes não gosto do que vejo. Também não minto a mim mesma. Costumava olhar-me ao espelho quando estava num dia mau e dizia: ‘eu amo o meu corpo, tu és linda e maravilhosa’. Mas não acreditava. Não preciso de mentir a mim mesma e dizer a mim mesma que tenho um corpo incrível. Tudo o que tenho a dizer é que sou saudável", revelou.

"Sou grata pela minha força. Sou saudável, hoje aceito o meu corpo e não mudaria nada", acrescentou, contando ainda que sentia que era muito exigente consigo própria e que, por isso, no passado mês de outubro decidiu não ir ao ginásio.

A cantora realçou ainda a importância de nos sentirmos bem com as nossas escolhas. "Se queres pintar o cabelo de roxo, então pinta. Se queres amar alguém do mesmo sexo, ama. Sê tu mesmo e não tenhas medo do que as outras pessoas pensam", disse.

No entanto, Demi admite que os comentários menos positivos que vê na Internet a incomodam Além de confessar ser “extremamente sensível”, a artista diz ainda que está “cansada de fingir que não é um ser humano”.

Quanto ao futuro profissional, a cantora admite que está a preparar um novo álbum. “Estão a chegar novas músicas", rematou.