Acidente na Marginal provoca uma vítima mortal

Uma mulher de 40 anos, que sofreu um acidente na tarde de segunda-feira, na Marginal, junto à Escola Náutica, em Paço de Arcos, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer, avançou o Correio da Manhã.

Depois do acidente, Isabel Marques entrou em paragem cardiorrespiratória, mas os bombeiros conseguiram reverter a situação. Horas mais tarde, apesar dos esforços médicos no hospital, a mulher acabou por morrer. A filha de 10 anos conseguiu escapar do acidente, com ferimentos ligeiros.

A PSP está a investigar a colisão.