Liga Europa. Sporting vence Rosenborg (2-0) e já lidera grupo D

Leões beneficiaram da derrota do PSV, na Áustria, e lideram agora de forma isolada o agrupamento

O Sporting foi esta noite até à Noruega vencer o Rosenborg, por 2-0, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Coates e Bruno Fernandes, ainda na primeira metade do jogo (16' e 38'), fizeram os dois golos que deram o triunfo aos leões.

Com esta vitória, e a beneficiar da derrota do PSV, na Áustria, ante o LASK Linz, o clube de Alvalade passa a liderar o grupo D de forma isolada e fica assim cada vez mais perto de garantir o apuramento para os 16 avos de final da prova.

A equipa de Silas ocupa o 1.º lugar, com 9 pontos, mais dois do que holandeses e austríacos, agora empatados com 7.

Grupo D:

SPORTING: 9 pontos (4 jogos)

LASK Linz: 7 pontos (4 jogos)

PSV: 7 pontos (4 jogos)

Rosenborg: 0 pontos (4 jogos)