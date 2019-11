Nunca tinham nascido tantos bebés no mesmo dia no Hospital de São João: 17 partos em menos de 24 horas

Dezassete partos em menos de 24 horas. Nunca tinham nascido tantos bebés em tão pouco tempo no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) que, no passado dia 6 de novembro, assinalou um novo recorde.

“Com 13 partos por via vaginal e 4 cesarianas programadas por indicação materno-fetal, a equipa do Bloco de Partos do serviço de Obstetrícia que colaborou e assistiu os mesmos superou assim as anteriores marcas de novembro de 2016 e agosto de 2019”, informa, em comunicado, aquela unidade hospitalar.

Segundo a mesma nota, o primeiro parto resultou no nascimento de uma menina, pelas 03h06. O último parto, também de uma menina, deu-se pelas 20h40 do mesmo dia.

Tanto os bebés como as mães estão bem de saúde.

“Este momento demonstra a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde dispõe nas suas instituições [neste caso, no serviço de Obstetrícia] para dar resposta de forma capaz, com a qualidade e segurança exigidas, em nome do bem-estar das mães, recém-nascidos e acompanhantes”, realçou Nuno Montenegro, diretor do serviço de Obstetrícia do CHUSJ.