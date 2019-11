Jovem denunciou namorado de amiga por assédio sexual e acabou assassinada pelo casal

Um casal é suspeito de ter matado uma jovem, de 21 anos, depois de esta denunciar o homem por assédio sexual, em Atlanta, no Estado norte-americano da Geórgia.

Poucos dias antes de desaparecer, Alexis Crawford, estudante universitária, apresentou uma queixa contra o suspeito, Barron Bratley, namorado de uma amiga com quem dividia casa, alegando que o rapaz a tinha seguido até ao quarto e que a tinha tocado e beijado.

Na altura, Barron Bratley defendeu-se dizendo que tinha confundido Alexis com a própria namorada e que não havia mantido qualquer tipo de relação sexual com a mesma.

Já Jordyn Jones, a namorada do suspeito, contou que Alexis lhe tinha dito que havia desmaiado e que não sabia o que aconteceu.

No dia 1 de novembro, Alexis foi dada como desaparecida. O corpo foi encontrado esta sexta-feira, depois de um dos suspeitos levar as autoridades até ao corpo. A autópsia revelou que a jovem foi vítima de asfixia.

Barron acabou por ser detido no mesmo dia. Jordyn foi detida no dia seguinte. As autoridades acreditam que o casal terá assassinado Alexis e escondido o corpo e são agora suspeitos de homicídio qualificado.